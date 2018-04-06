Луонго стал третьим вратарем в истории НХЛ, сыгравшим 1000 матчей

Голкипер «Флориды» Роберто Луонго провел свой тысячный матч в НХЛ. Юбилейной для 39-летнего канадца стала игра с «Бостоном» (3:2), в которой он отразил 26 из 28 бросков и был признан первой звездой матча.

Луонго стал третьим вратарем в истории лиги, кому удалось сыграть столько матчей. Ранее это удалось двум канадцам — Мартину Бродо (1266) и Патрику Руа (1029).

Отметим, что победа над «Бостоном» стала 471-й в карьере Луонго. По этому показателю он занимает четвертое место, уступая также и Эду Белфору (484).

«Флорида» продолжает борьбу за место в плей-офф, отставая за два матча до конца регулярного чемпионата от «Филадельфии» на четыре очка.