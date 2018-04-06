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Вратарь Луонго третьим в истории провел 1000 матчей в НХЛ
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Вратарь Луонго третьим в истории провел 1000 матчей в НХЛ 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Двукратный олимпийский чемпион в составе хоккейной сборной Канады голкипер Роберто Луонго достиг гроссмейстерской отметки в 1000 матчей, сыгранных в заокеанской НХЛ. Он стал всего третьим в истории вратарем, которому покорился этот рубеж.
Луонго сыграл свой тысячный матч в составе клуба «Флорида Пантерз» против «Бостона Брюинз», сообщает официальный Twitter Национальной хоккейной лиги. «Пантеры» выиграли и обеспечили своему первому номеру 471-ю победу. По этому показателю он занимает 4-е место в истории Лиги.
Only two goalies have played more than 1,000 games before tonight… now @strombone1's the third. 👏#NHLMilestones via @SAPSports: https://t.co/fxolRFPtzU pic.twitter.com/UopGW073OV
— NHL (@NHL) April 5, 2018
До Луонго, который также выступал в НХЛ в клубах «Нью-Йорк Айлендерс» и «Ванкувер Кэнакс», отметку в 1000 проведенных матчей пересекли Мартин Бродо (1266 матчей) и Патрик Руа (1029).
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