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Черных заключил новое соглашение со «Спартаком»
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Черных заключил новое соглашение со «Спартаком»
Советский спорт
2 часа назад
Фото:
LiveSport.Ru
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Как сообщается на официальном сайте красно-белых, новое соглашения Черных с клубом рассчитано на один сезон.
В сезоне-2017/2018 33-летний нападающий провел 33 матча в КХЛ, в которых набрал 5 (4+1) очков.
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