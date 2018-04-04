Черных заключил новое соглашение со «Спартаком»

Как сообщается на официальном сайте красно-белых, новое соглашения Черных с клубом рассчитано на один сезон.

В сезоне-2017/2018 33-летний нападающий провел 33 матча в КХЛ, в которых набрал 5 (4+1) очков.