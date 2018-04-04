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Юкка Ялонен: «Пятый матч „Йокерита“ с ЦСКА останется в памяти до конца жизни»
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Юкка Ялонен: «Пятый матч „Йокерита“ с ЦСКА останется в памяти до конца жизни» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен подчеркнул, что его команда могла одержать победу над ЦСКА в полуфинале Западной конференции Кубка Гагарина. Пятая игра серии, состоявшаяся 22 марта, стала самой длинной в истории КХЛ — 142 минуты 9 секунд. Финский клуб победил 2:1.
— Мы верили в победу над ЦСКА, хорошо бились. Но не хватило удачи, а это важная часть. Какие-то игроки были травмированы или заболели, — цитирует официальный сайт КХЛ Ялонена. — К сожалению, Карри Рамо не смог сыграть в последнем матче. Вообще чтобы победить ЦСКА или СКА у вас должно быть больше удачи. Я не могу сказать, что мы не были удачливы в целом, но этого не хватало. Нам повезло в пятом матче серии, самом длинном в истории лиги. ЦСКА контролировал игру, однако в пятом овертайме мы забросили шайбу.
— Эта игра получилась особенной для всех.
— Она получилась сложной больше для самих хоккеистов. Тренеры мало что могут сделать в такой ситуации. Все завертелось очень быстро, и мы не понимали, что вообще происходит. Это матч игроков, вратарей. Рамо был великолепен, как и Илья Сорокин. Данная победа останется в памяти каждого из нас до конца наших жизни.
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