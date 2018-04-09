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Эксперт: к тренеру СКА Знарку не может быть никаких вопросов
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Эксперт: к тренеру СКА Знарку не может быть никаких вопросов 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский тренер Андрей Николишин поделился мнением о выступлении петербургского СКА в финале Западной конференции Континентальной лиги против московского ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
"Можно рассуждать сколько угодно, сказалась Олимпиада на результате СКА в плей-офф или нет, но я считаю, что это ни в коей мере не является оправданием. В ЦСКА тоже есть олимпийцы. Была хорошая игра, равная серия и борьба. На самом деле те ребята, которые не участвовали в Олимпиаде, сыграли ниже своих возможностей", — цитирует Николишина "Чемпионат.Com".
По мнению эксперта, главный тренер СКА Олег Знарок сам должен принять решение о работе в клубе.
"В плане результата, выполнения задачи к Знарку вообще не может быть ни вопросов, ни претензий. А дальше уже это его личное дело и руководства клуба. Вполне вероятно, у него есть психологическая усталость, и нужна пауза для восстановления", — сказал Николишин.
Полуфинал КХЛ между ЦСКА и СКА завершилась с общим счетом 4-2 в пользу московского клуба. В финале Кубка Гагарина столичная команда сыграет с казанским «Ак Барсом».
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