Эксперт: к тренеру СКА Знарку не может быть никаких вопросов

Российский тренер Андрей Николишин поделился мнением о выступлении петербургского СКА в финале Западной конференции Континентальной лиги против московского ЦСКА, сообщает "Советский спорт"

"Можно рассуждать сколько угодно, сказалась Олимпиада на результате СКА в плей-офф или нет, но я считаю, что это ни в коей мере не является оправданием. В ЦСКА тоже есть олимпийцы. Была хорошая игра, равная серия и борьба. На самом деле те ребята, которые не участвовали в Олимпиаде, сыграли ниже своих возможностей", — цитирует Николишина "Чемпионат.Com"

По мнению эксперта, главный тренер СКА Олег Знарок сам должен принять решение о работе в клубе.

"В плане результата, выполнения задачи к Знарку вообще не может быть ни вопросов, ни претензий. А дальше уже это его личное дело и руководства клуба. Вполне вероятно, у него есть психологическая усталость, и нужна пауза для восстановления", — сказал Николишин.

Полуфинал КХЛ между ЦСКА и СКА завершилась с общим счетом 4-2 в пользу московского клуба. В финале Кубка Гагарина столичная команда сыграет с казанским «Ак Барсом».