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Знарок — о влиянии Олимпиады: а вы думаете так просто пройти через такое?
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Знарок — о влиянии Олимпиады: а вы думаете так просто пройти через такое? 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 0:1 в пятом матче финала Западной конференции. Счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА.
«Ну да, тяжёлый матч, неплохо двигались, хорошая игра была, обилие голевых моментов. Но, к сожалению, что-то от нас отвернулось. А так все нормально, готовимся к следующей игре. Никто ж не думал…Хорошая команда, плей-офф будет долгим. Если вы не колдовали, то всё в порядке с воротами ЦСКА. Когда гол забили, смотрели на высоко поднятую клюшку. Естественно, психология подводит. Меняли Коскинена ради затяжки игры. Начинает ли сейчас сказываться Олимпиада на игроков? А вы думаете так просто пройти через такое?», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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