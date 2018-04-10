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Знарок покинет СКА, новым главным тренером команды станет Илья Воробьёв
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Знарок покинет СКА, новым главным тренером команды станет Илья Воробьёв 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Как стало известно «Чемпионату», главный тренер петербургского СКА Олег Знарок покинет команду. Новым главным тренером «армейцев» станет Илья Воробьёв. 55-летний Знарок выиграл со СКА Кубок Гагарина-2017, в нынешнем сезоне его подопечные уступили ЦСКА в финале Западной конференции со счётом 2-4. Ранее специалист выиграл два Кубка Гагарина с московским «Динамо». Сейчас Знарок также возглавляет сборную России, с которой победил на ЧМ-2014 и ОИ-2018. 43-летний Воробьёв был уволен из магнитогорского «Металлурга» в регулярном чемпионате-2017/18. Наставник выиграл с «Магниткой» два Кубка Гагарина, второй — в качестве главного тренера.
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