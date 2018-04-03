Ещё
Тренер СКА Знарок: надо задуматься об игре в большинстве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер СКА Знарок: надо задуматься об игре в большинстве 

Вести.Ru 3 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
Наставник хоккейного клуба СКА Олег Знарок, чьи подопечные накануне вышли вперед с полуфинальной серии Кубка Гагарина против московского ЦСКА (2:1), говоря о гостевой победе (5:2), отметил, что матч, несмотря на счет, получился для его команды довольно тяжелым.
"Тяжёлая игра, хороший соперник", — цитирует наставника питерского клуба сайт Чемпионат.Ru. По словам Знарка, его команде в чем-то повезло: «Есть везение в том, что мы забили. Нам стоит задуматься об игре в большинстве».
Отвечая на критику журналистов, которые на пресс-рауте отметили, что мало забивает в команде из Санкт-Петербурга один из ее лидеров Илья Ковальчук, Знарок сказал: «Что значит, мало забивает? Он выполняет свою работу, а голы придут».
Вести.Ru: последние новости
"Трактор" разгромил "Салават Юлаев" и сравнял счет в серии Василевский превзошел рекорд Хабибулина в воротах "Тампы" КХЛ исключила "Ладу" и "Югру" из состава лиги
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Англии атаковали автобус «Манчестер Сити»10
«Россию я выбрал сам»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку87
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение