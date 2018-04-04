ЦСКА одержал волевую победу над СКА

ЦСКА сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА

Московский ЦСКА на своей площадке со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский СКА в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нападающий санкт-петербургской команды Вадим Шипачев отдал голевую передачу и набрал очки за результативность в восьмом матче подряд в плей-офф КХЛ (3 шайбы + 6 передач). В конце второго периода произошла драка с участием Ильи Ковальчука Михаила Пашнина , оба хоккеиста получили по две минуты за грубость.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.

ЦСКА и СКА встречаются в розыгрышах Кубка Гагарина в пятый раз, трижды победу в сериях одерживал санкт— петербургский клуб. В первом раунде плей-офф сезона-2011/12 СКА победил со счетом 4-1, в первом раунде розыгрыша плей— офф сезона-2013/14 СКА снова обыграл ЦСКА (4-0).

Год спустя команды встретились уже в полуфинале Кубка Гагарина. ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат и ставший чемпионом России, лидировал в серии со счетом 3-0. Однако СКА выиграл четыре матча подряд и стал первой командой в КХЛ, которой удалось отыграться со счета 0-3 в серии плей— офф. В сезоне-2015/16 в полуфинале КХЛ столичной команде удалось взять реванш (4-0). В нынешнем сезоне клубы встречались дважды в рамках регулярного чемпионата, оба раза победу одержал СКА (5:2, 4:2).