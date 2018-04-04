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ЦСКА одержал волевую победу над СКА
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ЦСКА сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА на своей площадке со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский СКА в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Мэтт Робинсон (41-я минута) и Валерий Ничушкин (43), у проигравших отличился Вячеслав Войнов (14).
Нападающий санкт-петербургской команды Вадим Шипачев отдал голевую передачу и набрал очки за результативность в восьмом матче подряд в плей-офф КХЛ (3 шайбы + 6 передач). В конце второго периода произошла драка с участием Ильи Ковальчука и Михаила Пашнина, оба хоккеиста получили по две минуты за грубость.
Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.
ЦСКА и СКА встречаются в розыгрышах Кубка Гагарина в пятый раз, трижды победу в сериях одерживал санкт— петербургский клуб. В первом раунде плей-офф сезона-2011/12 СКА победил со счетом 4-1, в первом раунде розыгрыша плей— офф сезона-2013/14 СКА снова обыграл ЦСКА (4-0).
Год спустя команды встретились уже в полуфинале Кубка Гагарина. ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат и ставший чемпионом России, лидировал в серии со счетом 3-0. Однако СКА выиграл четыре матча подряд и стал первой командой в КХЛ, которой удалось отыграться со счета 0-3 в серии плей— офф. В сезоне-2015/16 в полуфинале КХЛ столичной команде удалось взять реванш (4-0). В нынешнем сезоне клубы встречались дважды в рамках регулярного чемпионата, оба раза победу одержал СКА (5:2, 4:2).
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