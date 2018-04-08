Никитин: игроки ХК ЦСКА действовали самоотверженно против СКА

МОСКВА, 8 апреля. / ТАСС /. Хоккеисты ЦСКА самоотверженно играли в шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина со СКА. Об этом журналистам рассказал главный тренер столичных армейцев Игорь Никитин

ЦСКА вышел в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги, обыграв СКА со счетом 3:2 в овертайме и во всей серии — 4-2.

"Вратарь здорово сыграл, ребята самоотверженно сражались, поэтому дождались своих моментов. Против такого соперника так и надо играть, по другому бы не получилось", — сказал Никитин.

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов пропустил матч по причине повреждения. Также у армейцев после пяти минут игры Илью Сорокина в воротах заменил Ларс Юханссон , не пропустивший ни шайбы. «По поводу того, сыграет ли Капризов, то на такие вопросы не могу отвечать, потому что у нас каждый день с утра приходишь, и то одно, то другое. По тому, кто сыграет в воротах, то, честно говоря, загадывать не хочу», — отметил тренер.

Финал Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» начнется в Казани 14 апреля.