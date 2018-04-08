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Никитин: игроки ХК ЦСКА действовали самоотверженно против СКА
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Никитин: игроки ХК ЦСКА действовали самоотверженно против СКА 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты ЦСКА самоотверженно играли в шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина со СКА. Об этом журналистам рассказал главный тренер столичных армейцев Игорь Никитин.
ЦСКА вышел в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги, обыграв СКА со счетом 3:2 в овертайме и во всей серии — 4-2.
"Вратарь здорово сыграл, ребята самоотверженно сражались, поэтому дождались своих моментов. Против такого соперника так и надо играть, по другому бы не получилось", — сказал Никитин.
Форвард ЦСКА Кирилл Капризов пропустил матч по причине повреждения. Также у армейцев после пяти минут игры Илью Сорокина в воротах заменил Ларс Юханссон, не пропустивший ни шайбы. «По поводу того, сыграет ли Капризов, то на такие вопросы не могу отвечать, потому что у нас каждый день с утра приходишь, и то одно, то другое. По тому, кто сыграет в воротах, то, честно говоря, загадывать не хочу», — отметил тренер.
Финал Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» начнется в Казани 14 апреля.
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