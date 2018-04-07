Никитин заявил, что матч с СКА был тяжёлым как для хоккеистов, так и для тренеров 

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над санкт-петербургским СКА в пятом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Тяжёлый матч для ребят и тренеров. Готовимся к следующей игре», — приводит слова Никитина РИА Новости.
Он также объяснил, с чем был связан выход шведского голкипера Ларса Юханссона в стартовом составе вместо Ильи Сорокина.
«Сорокина заменили потому, что серия длинная. Такую нагрузку выдерживать непросто», — заявил специалист.
Ранее Олег Знарок заявил, что плей-офф с ЦСКА будет долгим.