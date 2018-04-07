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Тренер ЦСКА назвал тяжелым матч в серии плей-офф против СКА
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Тренер ЦСКА назвал тяжелым матч в серии плей-офф против СКА 

Газета.Ru 1 час назад
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин после пятого матча финальной серии плей-офф Западной конференции с петербургским СКА выразил мнение, что встреча оказалась тяжелой как для хоккеистов, так и для тренерского штаба.
"Тяжелый матч для ребят и тренеров. Готовимся к следующей игре", — цитирует специалиста "РИА Новости".
Он также сообщил, что участие в шестом матче серии нападающего московских армейцев Ивана Телегина, который получил повреждение, находится под вопросом. Медицинское обследование игрока будет проведено 7 апреля. Кроме того, тренер объяснил замену основного голкипера ЦСКА Илья Сорокина на Ларса Юханссона.
"Сорокина заменили потому, что серия длинная. Такую нагрузку выдерживать непросто", — заявил Никитин.
Ранее сообщалось, что ЦСКА на выезде обыграл СКА со счетом 1:0.
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