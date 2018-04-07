Тренер ЦСКА назвал тяжелым матч в серии плей-офф против СКА

Ранее сообщалось, что ЦСКА на выезде обыграл СКА со счетом 1:0.

"Сорокина заменили потому, что серия длинная. Такую нагрузку выдерживать непросто", — заявил Никитин.

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