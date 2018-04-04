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Широков: содержание игры сегодня было не очень хорошим, будем злее
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Широков: содержание игры сегодня было не очень хорошим, будем злее 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий СКА Сергей Широков прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 1:2 в четвёртом матче финала Западной конференции. Счёт в серии 2-2.
«Готовимся к пятом матчу, всё самое интересное только начинается. Надо сделать правильные выводы, счёт ничейные. Кто выиграет два матча, то и пройдёт дальше. Содержание игры сегодня было не очень хорошим, будем злее. Игра была равная, потом мы забили, наш неудачный отрезов в начале третьего периода решил исход матча. Где-то не доработали, паники нет», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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