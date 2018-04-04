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Михаил Пашнин: «Драка с Ковальчуком? В ЦСКА нас просят играть сердцем»
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Михаил Пашнин: «Драка с Ковальчуком? В ЦСКА нас просят играть сердцем» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Фото: Спорт-Экспресс
Защитник ЦСКА Михаил Пашнин после победы в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина над СКА (2:1, 2-2) отметил, что ничего страшного в его драке с Ильей Ковальчуком нет, просто в плей-офф все выкладываются на сто процентов.
Московская революция после драки Ковальчука. ЦСКА не сдался и победил СКА  — Расскажите о вашей драке с Ковальчуком.
— Это плей-офф. Эмоции бьют через край, и партнеры заступаются друг за друга. Все нормально?
— Вы еще в первом периоде зацепили Ковальчука?
— Никто никого не цепляет, просто хоккеисты выкладываются на полную. От нас требуют, чтобы мы играли сердцем и отдавались в матчах и получали удовольствие от игры. Это ведь наше любимое дело.
— Что вы сделали с Торесеном?
— Ничего. Все команды бьются не на жизнь, а насмерть. Выходим на каждый матч, как на последний. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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