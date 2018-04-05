Владислав Гавриков: После двух голов ЦСКА отошел назад и стал играть по счету

«ЦСКА быстро забил два гола, отошел в оборону и начал играть по счету. Стало чуть сложнее. Посмотрим видео, разберем ошибки, сделаем какие-то выводы. В чем нужно прибавить? Во всем понемногу — создавать моменты, искать свои шансы», — цитирует Гаврикова «Р-Спорт». ЦСКА обыграл СКА и сравнял счет в серии (видео) Валерия Ничушкина. У гостей отличился Вячеслав Войнов , у хозяев шайбы на счету Мэта Робинсона Счет в серии стал 2-2. Напомним, пятая встреча в Петербурге состоится 6 апреля. Шестая игра пройдет 8 апреля в Москве.