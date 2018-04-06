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Александр Барабанов: СКА нужно выигрывать следующий матч, силы есть
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Александр Барабанов: СКА нужно выигрывать следующий матч, силы есть 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— Не знаю, почему не получилось забросить. Забивать надо было, конечно. Мы старались действовать агрессивно, у нас это получалось. Не удавалось только забивать. — В вашей карьере уже была сложная серия против ЦСКА. Может, вспомнить ее, вдохновиться? — Да ничего вспоминать не надо, нужно просто выиграть следующий матч. Силы у команды есть, — передает слова Барабанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА проиграл ЦСКА со счетом 0:1. Счет в серии стал 3-2 в пользу москвичей. Шестая игра пройдет 8 апреля в Москве. Если понадобится седьмой матч, он состоится 10 апреля в Петербурге.
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