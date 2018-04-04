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Олег Знарок: С одним голом у ЦСКА не выиграешь
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Олег Знарок: С одним голом у ЦСКА не выиграешь 

Советский спорт 45 минут назад
«С одним голом не выиграешь. Хорошие моменты были, надо было забивать. Ждем следующего (матча). Не очень хорошо (начали третий перио), получили два гола.
Но там должно было быть большинство (в эпизоде с обоюдным удалением Михаила Пашнина и Ильи Ковальчука), а не четыре на четыре», — цитирует Знарка «Р-Спорт».
ЦСКА обыграл СКА и сравнял счет в серии
У гостей отличился Вячеслав Войнов, у хозяев шайбы на счету Мэта Робинсона и Валерия Ничушкина.
Счет в серии стал 2-2. Напомним, пятая встреча в Петербурге состоится 6 апреля. Шестая игра пройдет 8 апреля в Москве.
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