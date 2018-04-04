Олег Знарок: С одним голом у ЦСКА не выиграешь

«С одним голом не выиграешь. Хорошие моменты были, надо было забивать. Ждем следующего (матча). Не очень хорошо (начали третий перио), получили два гола.

ЦСКА обыграл СКА и сравнял счет в серии

Счет в серии стал 2-2. Напомним, пятая встреча в Петербурге состоится 6 апреля. Шестая игра пройдет 8 апреля в Москве.