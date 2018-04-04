Войнов: счёт в серии сравнялся, начинаем всё с чистого листа 

Чемпионат.com: последние новости

Игорь Никитин: "Шумаков и Жарков показали остальным, что характер в хоккее очень важен"

Московское "Динамо" может начать новый сезон в Петровском парке

Олег Знарок: "Должны были играть в большинстве, а не 4 на 4"