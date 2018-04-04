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Войнов: счёт в серии сравнялся, начинаем всё с чистого листа
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Войнов: счёт в серии сравнялся, начинаем всё с чистого листа 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник СКА Вячеслав Войнов прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 1:2 в четвёртом матче финала Западной конференции. Счёт в серии 2-2.
«Можно сказать, что у ЦСКА получилось удачной пятиминутка, поэтому соперник и забил два гола. Счёт в серии сравнялся, начинаем всё с чистого листа, игру забыли, выводы сделаны. Никаких впечатлений нет от матча. Только два гола в большинстве за всю серию следствие хорошей игры соперника в меньшинстве. За Коскинена не стало страшно, когда клюшкой по шлему заехали, это его работа», — передаёт слова Войнова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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