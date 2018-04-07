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КХЛ разъяснила, почему был не засчитан гол СКА в ворота ЦСКА
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КХЛ разъяснила, почему был не засчитан гол СКА в ворота ЦСКА 

Чемпионат.com 7 апреля 2018
Фото: Спорт-Экспресс
СДК КХЛ прокомментировал спорный судейский момент в пятом матче серии СКА — ЦСКА (0:1, 2-3 в серии). К конце второго периода форвард хозяев Ярно Коскиранта в ближнем бою пытался переиграть голкипера гостей Ларса Юханссона. После совещания арбитры решили, что шайба не пересекла линию ворот.
«На 36-й минуте матча после броска, направленного в створ ворот ЦСКА, арбитрам понадобился видеопросмотр на предмет: пересекла ли шайба линию ворот. После видеопросмотра определено, что шайба не пересекла линию. Взятие ворот не было засчитано», — сообщается на официальном сайте КХЛ.
Посмотреть видео подробного разбора спорного гола можно на официальном сайте КХЛ.
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