Кого обозвал Знарок после поражения от ЦСКА?

А ещё главный тренер СКА кого-то нехорошо обозвал.

На протяжении двух периодов СКА вёл в счёте, а затем ЦСКА забил два гола за две минуты и вырвался вперёд. В серии 2-2, и всё только начинается.

— Готовимся к пятому матчу, всё самое интересное впереди, — подтвердил Сергей Широков . — Надо сделать правильные выводы, счёт ничейный. Кто выиграет два матча, тот и пройдёт дальше. Содержание игры сегодня было не очень хорошим, будем злее. Игра была равная, потом мы забили, наш неудачный отрезок в начале третьего периода решил исход матча. Где-то не доработали, паники нет.

Пока Широков объяснял поражение своей команды, Егор Яковлев крутил велосипед. Недавно появилась информация, что защитником СКА интересуется «Монреаль». Объясняем Егору, что в «Белл-центр» тренажёры покруче. Хоккеист посмеялся в ответ и засмущался. Когда журналисты в первый раз (после второго матча с ЦСКА) спросили его про интерес канадского клуба, он ответил: «Как бы меня с такой игрой отсюда не выгнали». Вроде бы пока не собираются.

В микст-зоне, которая располагается в месте, где игроки занимаются на тренажёрах, появились Войнов и Гавриков. Оба были немногословны и в один голос обещали исправить ошибки. Между тем, забавная перепалка произошла между Олегом Знарком и бывшим судьёй Александром Черенковым . — Олег, ну ты чего? Шайба круглая, лед скользкий… — Ага, а он дурак (мягко сказано). Кого имел в виду главный тренер СКА? Судью матча Романа Гофмана ? На пресс-конференции Олег Валерьевич был более спокоен. — С одним голом матч не выиграешь, — сказал Знарок. — Хорошая игра. Надо было забивать, конечно. — Что случилось с командой в начале третьего периода? — Не очень хорошо, что получили два быстрых гола в начале третьего периода. Я думаю, там мы должны были играть в большинстве, а не «4 на 4».

— Что с Торесеном? — В плане?

— После удара Пашнина. — Это хоккей.

— Тяжёлый матч, — начал тренер ЦСКА. — Повезло — моменты реализовали. Мы сражались. — Оцените игру Жаркова и Шумакова? — Ребята всё, что могли — сделали. Непросто им было. Они показали остальным, что в хоккее характер очень важен. — Не сомневались ли в Сорокине перед четвёртым матчем? — Нет.

«Все команды бьются не на жизнь, а насмерть»

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

— Да ничего не случилось, — не стал объяснять драку с Ковальчуком защитник ЦСКА. — Это плей-офф, эмоции бьют через край. Партнёры заступаются друг за друга. Это нормально.

— Что сделали с Торесеном? — Да ничего, просто играем в хоккей. Все команды бьются не на жизнь, а насмерть. Так что выходим на игру, как на последнюю. Никто никого не цепляет, просто выкладываемся на полную, от нас этого требуют. Надо играть с сердцем, получать удовольствие. Это наше любимое дело.