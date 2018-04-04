Михаил Пашнин: Ничего в эпизоде с Ковальчуком не случилось. Все бьются насмерть

Пашнин во втором периоде поучаствовал в драке с Ильей Ковальчуком после того, как провел силовой прием на Патрике Торесене.

«Ничего в эпизоде с Ковальчуком не случилось, это эмоции, плей-офф. Все за партнера заступаются, это нормально. Никто ничего не делает, просто играем в хоккей, две равные команды. Все бьются не на жизнь, а насмерть, выходим на каждую игру, как на последнюю.

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Никто никого не цепляет, просто играем на полную все как можем. Нас просят играть сердцем, отдаваться игре. Это наше любимое дело, и мы получаем от этого удовольствие», — цитирует Пашнина «Р-Спорт».

Счет в серии стал 2-2. Напомним, пятая встреча в Петербурге состоится 6 апреля. Шестая игра пройдет 8 апреля в Москве.