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Михаил Пашнин: Ничего в эпизоде с Ковальчуком не случилось. Все бьются насмерть
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Михаил Пашнин: Ничего в эпизоде с Ковальчуком не случилось. Все бьются насмерть 

Советский спорт 1 час назад
Пашнин во втором периоде поучаствовал в драке с Ильей Ковальчуком после того, как провел силовой прием на Патрике Торесене.
«Ничего в эпизоде с Ковальчуком не случилось, это эмоции, плей-офф. Все за партнера заступаются, это нормально. Никто ничего не делает, просто играем в хоккей, две равные команды. Все бьются не на жизнь, а насмерть, выходим на каждую игру, как на последнюю.
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Никто никого не цепляет, просто играем на полную все как можем. Нас просят играть сердцем, отдаваться игре. Это наше любимое дело, и мы получаем от этого удовольствие», — цитирует Пашнина «Р-Спорт».
У гостей отличился Вячеслав Войнов, у хозяев шайбы на счету Мэта Робинсона и Валерия Ничушкина.
Счет в серии стал 2-2. Напомним, пятая встреча в Петербурге состоится 6 апреля. Шестая игра пройдет 8 апреля в Москве.
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