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Хоккеист СКА Ковальчук подрался с соперником в матче плей-офф КХЛ
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Хоккеист СКА Ковальчук подрался с соперником в матче плей-офф КХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Форвард СКА Илья Ковальчук подрался с защитником ЦСКА Михаилом Пашниным в четвертом матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
В конце второго периода Пашнин применил силовой прием против хоккеиста СКА Патрика Торесена, а через несколько секунд Ковальчук вступился за своего партнера.
За драку оба хоккеиста получили по две минуты штрафа.
Четвертая встреча между ЦСКА и СКА, которая прошла в Москве, завершилась победой столичного клуба — 2:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
После четырех матчей счет в серии равный — 2:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 6 апреля.
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