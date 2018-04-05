Ещё
Ковальчук подрался с защитником ЦСКА Пашниным в матче плей-офф КХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ковальчук подрался с защитником ЦСКА Пашниным в матче плей-офф КХЛ 

RT на русском 32 минуты назад
Звёздный нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Илья Ковальчук подрался с защитником ЦСКА Михаилом Пашниным в четвёртом матче финала Западной конференции, который завершился победой московских «армейцев» со счётом 2:1.
Ковальчук вступился за своего партнёра по команде Патрика Торесена, секундами ранее попавшего под жёсткий силовой приём Пашнина. В результате инцидента оба его участника были наказаны двумя минутами штрафа.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл СКА и сравнял счёт в финале Западной конференции КХЛ.
RT на русском: последние новости
ЦСКА сравнял счёт в серии со СКА в рамках финала Западной конференции КХЛ Российский хоккеист «Баффало» Антипин госпитализирован после матча НХЛ с «Баффало» Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию я выбрал сам»8
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити»
В Англии атаковали автобус «Манчестер Сити»11
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина1
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение