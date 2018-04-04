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Грег Скотт: «ЦСКА одержал победу на характере»
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Грег Скотт: «ЦСКА одержал победу на характере» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: Спорт-Экспресс
Нападающий ЦСКА Грег Скотт после победы в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина над СКА (2:1, 2-2) похвалил своих партнеров.
Московская революция после драки Ковальчука. ЦСКА не сдался и победил СКА  — Как вам матч? Насколько тяжелым он получился?
— Сегодня была одержана победа на характере. Все ребята сыграли здорово, вкладывались до конца. Все очень хорошо себя проявили.
— Как игралось без вашего партнера Джеффа Плэтта?
— Джефф — хороший игрок и уже многое доказал, выступая в КХЛ многие годы. Но играют те, кого выбирает тренер. Все, кто попадает в состав, старается победить.
— Во втором матче после гола Гусева сразу возник момент у ворот СКА. Что вы сказали Любимову, который не отдал вам шайбу, когда вы находились перед пустыми воротами, и сорвал свой бросок?
— Хоккей — это достаточно быстра игра и решения приходится принимать моментально. Он тогда посчитал нужным сделать так, как сделал. Но я уже не помню тот момент. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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