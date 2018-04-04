Грег Скотт: «ЦСКА одержал победу на характере»

Нападающий ЦСКА Грег Скотт после победы в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина над СКА (2:1, 2-2) похвалил своих партнеров.

Московская революция после драки Ковальчука. ЦСКА не сдался и победил СКА — Как вам матч? Насколько тяжелым он получился?

— Сегодня была одержана победа на характере. Все ребята сыграли здорово, вкладывались до конца. Все очень хорошо себя проявили.

— Как игралось без вашего партнера Джеффа Плэтта

— Джефф — хороший игрок и уже многое доказал, выступая в КХЛ многие годы. Но играют те, кого выбирает тренер. Все, кто попадает в состав, старается победить.

— Во втором матче после гола Гусева сразу возник момент у ворот СКА. Что вы сказали Любимову, который не отдал вам шайбу, когда вы находились перед пустыми воротами, и сорвал свой бросок?