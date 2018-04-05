Ещё
«Чикаго» обыграл «Сент-Луис», у Тарасенко 2 очка
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Чикаго» обыграл «Сент-Луис», у Тарасенко 2 очка 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» уступил «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Сент Луисе в «Скоттрэйд-центр» и завершилась победой гостей — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0).
Главным героем встречи стал защитник «Чикаго» Данкан Кит, чей гол в большинстве за 9 секунд до конца основного времени принёс победу. Первую шайбу в карьере в НХЛ забросил защитник Блейк Хиллман. Артём Анисимов отметился результативной передачей.
Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко забросил шайбу и отдал голевую передачу. Всего в активе форварда 67 (33+34) очков в 78 матчах. Иван Барбашёв провёл на льду 13 минут 20 секунд и не отметился результативными действиями при показателе полезности «-1».
Чемпионат.com: последние новости
Голдобин забросил седьмую шайбу в сезоне СКА не внёс изменений в состав на четвёртый матч серии с ЦСКА И. Никитин: ЦСКА не против пионеров играет, соперник не дал показать наш хоккей
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто обидел русского друга Макгрегора10
Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут1
UFC собирается в Россию3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Опубликованы доходы российских хоккеистов60
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение