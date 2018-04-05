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Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко набрал 350-е очко в НХЛ
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Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко набрал 350-е очко в НХЛ 

Газета.Ru 45 минут назад
Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко набрал 350-е очко в Национальной хоккейной лиге, сообщает "Советский спорт".
В матче регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхоукс» россиянин забросил шайбу и отдал результативную передачу. Всего в нынешнем сезоне на счету Тарасенко 33 гола и 34 передачи в 78 встречах.
Лидирует в списке бомбардиров канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, в активе которого 103 очка (41 шайба и 62 передачи). Лучшим среди россиян является нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (98 очков).
Тарасенко провел в НХЛ 350 матчей, в которых он забросил 178 шайб и отдал 172 передачи.
Ранее Тарасенко был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.
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