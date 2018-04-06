«Нэшвилл» впервые выиграл регулярный чемпионат НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Благодаря победе над «Вашингтоном» подопечные Питера Лавиолетта набрали 115 очков в 81 матче и стали недосягаемыми для преследователей в регулярном чемпионате лиги.