«Нэшвилл» впервые выиграл регулярный чемпионат НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Благодаря победе над «Вашингтоном» подопечные Питера Лавиолетта набрали 115 очков в 81 матче и стали недосягаемыми для преследователей в регулярном чемпионате лиги.
There's a new Presidents' Trophy winner this year.
Your champions, the @PredsNHL! #StanleyCup pic.twitter.com/qtJ40R7JZu— NHL (@NHL) 6 апреля 2018 г.
Таким образом, «Нэшвилл» впервые в истории клуба стали обладателями «Президент трофи» — приза, который присуждается победителю регулярного чемпионата.
Ранее «Нэшвилл Предаторз» в гостях переиграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.