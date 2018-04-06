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«Нэшвилл» впервые выиграл регулярный чемпионат НХЛ
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«Нэшвилл» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат НХЛ 

RT на русском 17 минут назад
Фото: globallookpress.com
«Нэшвилл Предаторз» впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Благодаря победе над «Вашингтоном» подопечные Питера Лавиолетта набрали 115 очков в 81 матче и стали недосягаемыми для преследователей в регулярном чемпионате лиги.
Таким образом, «Нэшвилл» впервые в истории клуба стали обладателями «Президент трофи» — приза, который присуждается победителю регулярного чемпионата.
Ранее «Нэшвилл Предаторз» в гостях переиграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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