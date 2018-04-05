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«Оттава» выиграла у «Баффало»
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«Оттава» выиграла у «Баффало»
Спорт-Экспресс
35 минут назад
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«Баффало» на своем льду уступил «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). «Сенаторз» прервал двухматчевую серию поражений.
Регулярный чемпионат
"Баффало" — «Оттава» — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
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