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«Оттава» выиграла у «Баффало»
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«Оттава» выиграла у «Баффало» 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
«Баффало» на своем льду уступил «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). «Сенаторз» прервал двухматчевую серию поражений.
Регулярный чемпионат
"Баффало" — «Оттава» — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
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