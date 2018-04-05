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НХЛ. «Сент-Луис» Тарасенко рискует не попасть в плей-офф
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НХЛ. «Сент-Луис» Тарасенко рискует не попасть в плей-офф 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Близится к завершению регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Осталось заполнить последние вакансии в плей-офф Кубка Стэнли. На одну из них претендовал «Сент-Луис Блюз», стремящийся попасть в восьмерку сильнейших клубов Западной конференции.
"Сент-Луису" нужно было обыграть на своей площадке потерявший шансы на продолжение сезона «Чикаго Блэкхоукс» 3:2. Героем встречи стал нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко. Российский нападающий отдал голевой пас Бренданну Шенну, который вывел «Блюз» вперед. Затем Владимир забросил свою 33-шайбу в сезоне. Но этот гол стал победным. «Чикаго» сократил отставание в счете, отыгрался, а потом провел победный гол. В составе «ястребов» результативную передачу отдал Артем Анисимов. На счету «Блюз» осталось 92 очка. Команда Тарасенко занимает девятое место на Западе. Но шансы заскочить в восьмерку остаются. Для этого нужно одержать победы в двух оставшихся встречах — с «Чикаго» в гостях и с «Колорадо» дома.
В другом, ничего не решающем матча «Оттава Сенаторз» в гостях победила «Баффало Сейбрз» 4:2. Оба клуба давно потеряли шансы на попадание в плей-офф и доигрывают сезон.
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