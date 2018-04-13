«Бостон» обыграл «Торонто» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС , 13 апреля. «Бостон» на своем льду победил «Торонто» со счетом 5:1 в первом матче серии стартового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первой звездой встречи назвали Маршанда (1+1 в матче), второй — Пастрняка (1+2), третьей — голкипера «Бостона» Туукку Раска (отразил 26 бросков).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев , несмотря на поражение с разницей в четыре шайбы, сумел завершить встречу с показателем полезности +1. Он провел на льду 20 минут 49 секунд (больше всех в команде), нанес два броска и сделал три силовых приема.

"Бостон" повел в серии до четырех побед — 1-0. Следующий матч пройдет в Бостоне в ночь на 15 апреля.