«Бостон» одержал третью победу над «Торонто» в Кубке Стэнли 

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в четверном матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Тори Круг, Брэд Маршан и Джейк Дебраск. У хозяев единственную шайбу забросил Томаш Плеканец.
"Бостон" увеличил отрыв от «кленовых листьев» в серии до четырех побед — 3-1.
Следующий матч пройдет 22 апреля в «Торонто».
НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 4-й матч
"Торонто Мэйпл Лифс" (Канада, Торонто) — «Бостон Брюинз» (США, Бостон) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
0:1 — Круг (Миллер, Пастрняк) — 00:28;
1:1 — Плеканец (Марло, Марнер) — 07:43;
1:2 — Маршан (Пастрняк, Маккуэйд) — 36:55;
1:3 — Дебраск (Крейчи) — 44:17