«Торонто» сократил отставание в серии плей-офф НХЛ с «Бостоном»

ТАСС , 17 апреля. «Торонто» на своем льду победил «Бостон» со счетом 4:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк (18-я минута), Патрик Марло (24, 57) и Остон Мэттьюс (35). У гостей отличились Адам Маккуэйд (24) и Здено Хара (27).

Первой звездой матча был назван голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен , отразивший 40 бросков. В одном из эпизодов голкипер совершил красивейший сэйв — форвард «Бостона» Давид Пастрняк направлял шайбу в уже оставленные голкипером ворота, но тот в последний момент успел выставить клюшку, и снаряд угодил в нее на линии ворот.

Патрик Марло забросил 69-ю и 70-ю шайбы в плей-офф и вышел на 17-е место по этому показателю, опередив Горди Хоу, это его девятый матч в плей-офф с двумя или более голами. Он стал самым возрастным игроком в истории «Торонто» (38 лет 213 дней), сумевшим отличиться в Кубке Стэнли, предыдущий рекорд принадлежал Норму Ульману, который 14 апреля 1974 года забил гол в возрасте 38 лет 109 дней. Здено Харе, также записавшему на свой счет шайбу, 41 год, он стал седьмым защитником в истории, которому удалось забить гол в плей-офф в возрасте старше 40 лет. Эта игра стала первой в истории Кубка Стэнли, когда в одном матче отличились два хоккеиста старше 38 лет.

Первую шайбу «Бостона» и второй гол «Торонто» разделили 43 секунды. Мэттьюс набрал очки в восьмой подряд домашней игре.

"Бостон" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч пройдет в Торонто в ночь на 20 апреля.