Вратарь «Торонто» был заменен на 13-й минуте матча с «Бостоном»

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен пропустил три шайбы после пяти бросков по воротам и был заменен на 13-й минуте первого периода второго матча 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Бостон Брюинз», сообщает "Советский спорт"

Выступление Андерсона стало одним из худших в истории команды.

Вышедший на замену Кертис Макилени отразил 19 из 23 бросков по своим воротам.

Встреча между «Бостоном» и «Торонто» завершилась со счетом 7:3 (4:0, 1:2, 2:1) в пользу «медведей». Форвард «Брюинз» Давид Пастерняк забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.

"Брюинз" увеличили отрыв от соперника в серии до четырех побед — 2-0.

Следующий матч пройдет 17 апреля в Торонто.