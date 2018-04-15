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Вратарь «Торонто» был заменен на 13-й минуте матча с «Бостоном»
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Вратарь «Торонто» был заменен на 13-й минуте матча с «Бостоном» 

Газета.Ru 15 апреля 2018
Фото: LiveSport.Ru
Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен пропустил три шайбы после пяти бросков по воротам и был заменен на 13-й минуте первого периода второго матча 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Бостон Брюинз», сообщает "Советский спорт".
Выступление Андерсона стало одним из худших в истории команды.
Вышедший на замену Кертис Макилени отразил 19 из 23 бросков по своим воротам.
Встреча между «Бостоном» и «Торонто» завершилась со счетом 7:3 (4:0, 1:2, 2:1) в пользу «медведей». Форвард «Брюинз» Давид Пастерняк забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.
"Брюинз" увеличили отрыв от соперника в серии до четырех побед — 2-0.
Следующий матч пройдет 17 апреля в Торонто.
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