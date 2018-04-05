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Игрок «Сочи» Падакин: у ЦСКА с их длинной скамейкой весь сезон очень широкая ротация
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Игрок «Сочи» Падакин: у ЦСКА с их длинной скамейкой весь сезон очень широкая ротация 

Газета.Ru 56 минут назад
Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Павел Падакин поделился мнением о четвертом матче 1/2 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и финским «Йокеритом».
"Обойма может быть широкой, но этот фактор играет по-разному. Например, на лед выходят игроки, не участвовавшие в прошлом матче, и оказываются не готовы именно к этой игре. А у ЦСКА с их длинной скамейкой весь сезон очень широкая ротация. «Йокерит» же играет почти одним составом — из-за этого взаимопонимание у них отличное", — цитирует Падакина газета «Известия».
Ранее поделился мнением об игре «Йокерита» в нынешнем сезоне КХЛ.
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