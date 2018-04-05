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«Анахайм» одержал победу над «Миннисотой» в НХЛ
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«Анахайм» одержал победу над «Миннисотой» в НХЛ 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
«Анахайм Дакс» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Ник Ритчи, Ондржей Каше и Эндрю Кольяно. У гостей отличился Мэтт Дамба.
"Анахайм" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 97 очками. «Миннесота» (98 балла) находится на четвертой позиции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Анахайм Дакс" (США, Анахайм) — «Миннесота Уайлд» (США, Роли) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
0:1 — Дамба (Бродин, Цукер) — 26:08 (5x4);
1:1 — Ритчи (Бошемен, Мэнсон) — 32:55;
2:1 — Каше (Мэнсон, Хенрик) — 56:05;
3:1 — Кольяно (Сильверберг) — 57:47
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