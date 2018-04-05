Разгромы от «Барселоны» и «Ливерпуля» в ЛЧ, турнир UFC в России и шайба Тарасенко в НХЛ. Главные новости утра 

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» разгромила «Рому» благодаря двум автоголам римлян.
В параллельной встрече «Ливерпуль» забил три безответных мяча «Манчестер Сити».
Московский "Спартак" обыграл «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России.
Перенесенный матч 27-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Интер» завершился вничью.
Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии в матче кругового турнира на чемпионате мира в Лас-Вегасе.
Президент UFC Дана Уайт заявил, что проведет турнир в России.
Хоккеисты ЦСКА переиграли СКА и сравняли счет в серии плей-офф КХЛ.
Шайба и передача Владимира Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Чикаго» Артема Анисимова.
Баскетболисты «Бостона» в Торонто потерпели второе поражение кряду.
30 очков Э’Твона Мура и дабл-дабл Энтони Дэвиса помогли «Нью-Орлеану» прервать серию поражений.
Российская теннисистка Елена Веснина пробилась в третий раунд турнира WTA в Чарльстоне, где сыграет с Кристиной Плишковой.
Видео дня: Тарасенко набрал 350-е очко в НХЛ, забросив шайбу вратарю между щитков
Цитата дня: «UFC собирается приехать в Россию в сентябре», — Хабиб Нурмагомедов.
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