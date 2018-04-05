Разгромы от «Барселоны» и «Ливерпуля» в ЛЧ, турнир UFC в России и шайба Тарасенко в НХЛ. Главные новости утра

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» разгромила «Рому» благодаря двум автоголам римлян. В параллельной встрече «Ливерпуль» забил три безответных мяча «Манчестер Сити». Московский "Спартак" обыграл «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России. Перенесенный матч 27-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Интер» завершился вничью. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии в матче кругового турнира на чемпионате мира в Лас-Вегасе. Президент UFC Дана Уайт заявил, что проведет турнир в России. Хоккеисты ЦСКА переиграли СКА и сравняли счет в серии плей-офф КХЛ. Шайба и передача Владимира Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Чикаго» Артема Анисимова Баскетболисты «Бостона» в Торонто потерпели второе поражение кряду. 30 очков Э’Твона Мура и дабл-дабл Энтони Дэвиса помогли «Нью-Орлеану» прервать серию поражений. Российская теннисистка Елена Веснина пробилась в третий раунд турнира WTA в Чарльстоне, где сыграет с Кристиной Плишковой. Видео дня: Тарасенко набрал 350-е очко в НХЛ, забросив шайбу вратарю между щитков Цитата дня: «UFC собирается приехать в Россию в сентябре», — Хабиб Нурмагомедов Обязательно к прочтению: «Манчестер Сити» что, клуб из ФНЛ? Клопп уничтожил Гвардиолу, но потерял Салаха Самоубийство «Ромы» в столице Каталонии Вездеходы! «Спартак» на ужасном поле обыграл «Крылья Советов» в Кубке России Безголевое дерби. «Милан» и «Интер» разошлись нулевой ничьей Сорокин опять стал стеной. Как ЦСКА сравнял счет в серии