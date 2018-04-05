Стас Ярушин поблагодарил «Трактор» за игру в сезоне

Уроженец Челябинска, шоумен и актёр Станислав Ярушин поблагодарил хоккейный клуб «Трактор» за игру в сезоне.

«Не важно как закончится сезон, я горд за наш город, за нашу команду. Просто так мы никогда не уходили с площадки! Все проигрыши в одну шайбу, мы все понимаем почему так. С 0:3 тяжело отыграться, но почему бы не замутить сенсацию? Вы большие молодцы, показали настоящий уральский дух».

Отметим, что сезон для челябинских хоккеистов еще не завершился. Очередная игра состоится сегодня, 5 апреля. В случае проигрыша «Трактор» выбывает из борьбы за кубок Гагарина.