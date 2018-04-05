«Анахайм» в концовке вырвал победу у «Миннесоты» благодаря голу Каше

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» победил «Миннесота Уайлд». Встреча состоялась в Анахайме в «Хонда-центре» и завершилась победой хозяев — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Главным героем встречи стал чешский нападающий «Анахайма» Ондржей Каше, чей гол за четыре минуты до конца основного времени принёс победу его команде. У «Дакс» также голами отметились Ник Ритчи и Эндрю Кольяно . Голкипер Райан Миллер отразил 26 бросков из 27.

Единственная шайба в составе «Миннесоты» на счету защитника Мэтта Дамба.