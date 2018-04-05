«Анахайм» и «Лос-Анджелес» вышли в плей-офф НХЛ

ТАСС , 5 апреля. «Анахайм» и «Лос-Анджелес» досрочно обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Об этом стало известно по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где командам осталось провести по два матча.

В ночь на пятницу «Анахайм» дома победил «Миннесоту» (3:1), «Сент-Луис» на своей площадке уступил «Чикаго» (3:4), «Оттава» в гостях победила «Баффало» (4:2).

Благодаря победе «Анахайм» поднялся на шестое место в таблице Западной конференции, набрав 97 очков в 80 матчах. «Анахайм» в шестой раз подряд вышел в плей-офф НХЛ.

"Лос-Анджелес" обеспечил участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли благодаря победе «Чикаго» над «Сент— Луисом». «Чикаго», ранее потерявший шансы на выход в плей— офф, победил «Сент-Луис» (92 очка в 80 матчах), который ведет борьбу за последнюю путевку в плей-офф вместе с «Колорадо» (93 очка в 80 матчах). В заключительных двух матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» на выезде сыграет против «Чикаго» (7 апреля) и «Колорадо» (8 апреля), «Колорадо» же перед домашней игрой с «Сент-Луисом» встретится на выезде с «Сан-Хосе» (6 апреля).

Таким образом, определились семь из восьми участников плей-офф НХЛ от Западной конференции: «Нэшвилл» (1-е место, 113 очков), «Виннипег», (2-е, 110), «Вегас» (3-е, 109), «Миннесота» (4-е, 98), «Сан-Хосе» (5-е, 98), «Анахайм» (6— е, 97) и «Лос-Анджелес» (7-е, 96). В Восточной конференции на данный момент известны пять участников плей-офф: «Бостон», «Тампа-Бэй», «Вашингтон», «Торонто» и «Питтсбург».