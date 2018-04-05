Ещё
«Лос-Анджелес» и «Анахайм» вышли в розыгрыш Кубка Стэнли
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Лос-Анджелес» и «Анахайм» вышли в розыгрыш Кубка Стэнли 

Чемпионат.com 48 минут назад
После победы «Анахайм Дакс» над «Миннесотой Уайлд» (3:1) и поражения «Сент-Луис Блюз» от «Чикаго Блэкхоукс» (3:4) определились ещё два участника плей-офф Национальной хоккейной лиги — «Анахайм» и «Лос-Анджелес Кингз».
«Дакс» гарантировали себе участие в Кубке Стэнли в шестой раз подряд и в 14-й — в истории клуба. «Кингз» вышли в плей-офф в седьмой раз за последние девять лет и в 30-й — в истории клуба.
Ранее в плей-офф Запада отобрались «Нэшвилл Предаторз», «Виннипег Джетс», «Вегас Голден Найтс», «Миннесота Уайлд» и «Сан-Хосе Шаркс».
За последнюю путёвку в Кубок Стэнли ведут борьбу «Колорадо Эвеланш» (93 очка после 80 матчей) и «Сент-Луис Блюз» (92 очка после 80 игр).
Чемпионат.com: последние новости
Вилльям Карлссон установил рекорд НХЛ Григоренко: ЦСКА уступил СКА в настрое, играть нужно все 60 минут «Анахайм» в концовке вырвал победу у «Миннесоты» благодаря голу Каше
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто обидел русского друга Макгрегора10
Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут1
UFC собирается в Россию3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Опубликованы доходы российских хоккеистов60
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение