«Лос-Анджелес» и «Анахайм» вышли в розыгрыш Кубка Стэнли

После победы «Анахайм Дакс» над «Миннесотой Уайлд» (3:1) и поражения «Сент-Луис Блюз» от «Чикаго Блэкхоукс» (3:4) определились ещё два участника плей-офф Национальной хоккейной лиги — «Анахайм» и «Лос-Анджелес Кингз».

«Дакс» гарантировали себе участие в Кубке Стэнли в шестой раз подряд и в 14-й — в истории клуба. «Кингз» вышли в плей-офф в седьмой раз за последние девять лет и в 30-й — в истории клуба.

Ранее в плей-офф Запада отобрались «Нэшвилл Предаторз», «Виннипег Джетс», «Вегас Голден Найтс», «Миннесота Уайлд» и «Сан-Хосе Шаркс».

За последнюю путёвку в Кубок Стэнли ведут борьбу «Колорадо Эвеланш» (93 очка после 80 матчей) и «Сент-Луис Блюз» (92 очка после 80 игр).