«Сент-Луис» одолел «Чикаго» и вышел на 8-ю строчку в Западной конференции

Во очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду принимал «Сент-Луис Блюз» и уступил со счётом — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3).

Эта победа позволила «Сент-Луису» подняться на 8-ю строчку в Западной конференции и обойти «Колорадо Эваланш» на одно очко. В последнем матче регулярного чемпионата «блюзмены» будут играть в гостях у «Колорадо» и для выхода в плей-офф им будет достаточно не проиграть в основное время.