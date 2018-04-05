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Вилльям Карлссон установил рекорд НХЛ
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Вилльям Карлссон установил рекорд НХЛ 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон отметился заброшенной шайбой в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (5:4 Б), который состоялся 4-го апреля.
Эта шайба стала 43-й в нынешнем сезоне для шведского форварда. Таким образом, он побил рекорд лиги для игрока команд-новичков, принадлежавший бывшему игроку «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брайану Брэдли, который в сезоне-1992/93 забросил 42 шайбы в 80 матчах.
Всего в активе Карлссона 78 (43+35) очков в 80 матчах нынешнего сезона.
Видео гола Карлссона также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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