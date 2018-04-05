«Северсталь» продлила контракт с Калашниковым

Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года. Минувший сезон стал для 26-летнего защитника третьим в череповецком клубе.

Он принял участие в 46 матчах, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности 0.