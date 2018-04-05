Ещё
В армейском дерби за Кубок Гагарина вновь установилось равновесие
Далее:
Читайте также:
Ещё

В армейском дерби за Кубок Гагарина вновь установилось равновесие 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Московский ЦСКА на своей площадке нанес поражение петербургскому СКА в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф  Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) и восстановил равновесие в борьбе за Кубок Гагарина.
Четвертый раунд упорнейшего армейского дерби состоявшаяся в Москве и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Робинсон (40:37) и Валерий Ничушкин (42:54), у проигравших в большинстве отличился защитник Вячеслав Войнов (33:30).
Отметим, что москвичам понадобилось чуть более двух минут, чтобы забросить дважды и перевернуть ситуацию в свою пользу.
В конце второго периода произошла драка с участием Ильи Ковальчука и Михаила Пашнина, оба хоккеиста получили по две минуты за грубость.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что его команде повезло, потому что она сражалась.
"Тяжелый матч. Повезло где-то, моменты реализовали. Сражались, наверное, поэтому. Готовимся к следующему матчу. Ребята все, что могли, сделали. Естественно, было непросто, соперник непростой. Остальным показали, что в хоккее характер тоже очень важен", — цитирует наставника победителей
"Матч ТВ"
Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Ранее в этом принципиальном противостоянии ЦСКА сумел повести, но затем СКА выиграл два матча подряд. Пятая игра пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.
Newsru.com: последние новости
Хоккеисты казанского "Ак Барса" сделали еще один шаг к финалу Кубка Гагарина ЦСКА одолел СКА в первом раунде армейского дерби Континентальной хоккейной лиги СКА вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании101
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»45
Рудковская опозорила Плющенко47
Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут18
Голый заезд22
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение