В армейском дерби за Кубок Гагарина вновь установилось равновесие

Московский ЦСКА на своей площадке нанес поражение петербургскому СКА в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги

(КХЛ) и восстановил равновесие в борьбе за Кубок Гагарина.

Отметим, что москвичам понадобилось чуть более двух минут, чтобы забросить дважды и перевернуть ситуацию в свою пользу.

В конце второго периода произошла драка с участием Ильи Ковальчука Михаила Пашнина , оба хоккеиста получили по две минуты за грубость.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что его команде повезло, потому что она сражалась.

"Тяжелый матч. Повезло где-то, моменты реализовали. Сражались, наверное, поэтому. Готовимся к следующему матчу. Ребята все, что могли, сделали. Естественно, было непросто, соперник непростой. Остальным показали, что в хоккее характер тоже очень важен", — цитирует наставника победителей

"Матч ТВ"

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Ранее в этом принципиальном противостоянии ЦСКА сумел повести, но затем СКА выиграл два матча подряд. Пятая игра пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.