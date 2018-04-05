Три игрока из «Мамонтов Югры» сыграют за сборную России

Хоккеисты из Ханты-Мансийска сыграют в составе сборной России в Турнире четырех наций. Счастливчиками оказались нападающие Павел Шэн Александр Яремчук , а также защитник Богдан Денисевич.

6 апреля ледовая дружина сразится с командой из Финляндии, 7 апреля — с чехами, 8 апреля — со словаками. Турнир четырех наций пройдет в чешском городе Годонин. Об этом сообщает пресс-служба МХК «Мамонты Югры».

Отметим, что минувший сезон для молодежной команды из Югры стал удачным несмотря на то, что они так и не смогли дойти до финала. Весь сезон из 60 матчей чемпионата 40 парни выиграли в основное время, 5 — в овертайме и 4 — по буллитам. Вышли в плей-офф досрочно, будучи лидерами своей конференции и всей лиги.