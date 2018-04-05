«Амур» продлил соглашение с защитником

Защитник «Амура» Никита Камалов подписал новый двусторонний контракт на два года, сообщается на официальном сайте хабаровчан.

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22-летний Камалов перешел в хабаровский клуб летом 2016-го года и провел в КХЛ 38 матчей, отметившись 6 набранными очками (3+3). Также выступал за клуб-партнер «Амура» в ВХЛ — красноярский «Сокол», за который отыграл 32 матча, набрав 16 очков (2+14).

«Амур» в текущем сезоне вышел в плей-офф КХЛ, где в первом раунде уступил «Ак Барсу» (1-4).