«Северсталь» продлила контракт с Монаховым

Нападающий «Северстали» Сергей Монахов продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Прошедший сезон стал для Сергея уже пятым в форме «Северстали». За это время он провел 220 матчей, набрав 43 (24+19) очка за результативность при показателе полезности «-7».

Помимо клуба из Череповца Монахов выступал в КХЛ за питерский СКА.

Сергей Монахов продолжит свою карьеру в Череповце. Соглашение с нападающим рассчитано на один сезон. Прошедший сезон стал для Сергея уже пятым в форме «Северстали». За это время он провёл 220 матчей, набрав 43 (24+19) очка за результативность при показателе полезности -7. pic.twitter.com/Z4KxGwKUXF— HC Severstal (@severstalclub) 5 апреля 2018 г.