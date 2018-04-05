Ещё
«Северсталь» продлила контракт с Монаховым
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Северсталь» продлила контракт с Монаховым 

LiveSport.Ru 37 минут назад
Нападающий «Северстали» Сергей Монахов продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Прошедший сезон стал для Сергея уже пятым в форме «Северстали». За это время он провел 220 матчей, набрав 43 (24+19) очка за результативность при показателе полезности «-7».
Помимо клуба из Череповца Монахов выступал в КХЛ за питерский СКА.
Сергей Монахов продолжит свою карьеру в Череповце. Соглашение с нападающим рассчитано на один сезон. Прошедший сезон стал для Сергея уже пятым в форме «Северстали». За это время он провёл 220 матчей, набрав 43 (24+19) очка за результативность при показателе полезности -7. pic.twitter.com/Z4KxGwKUXF— HC Severstal (@severstalclub) 5 апреля 2018 г.
LiveSport.Ru: последние новости
«Сент-Луис» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля «Спартак» продлил контракт с защитником «Салават Юлаев» объявил об отставке главного тренера
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании101
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»45
Рудковская опозорила Плющенко47
Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут18
Голый заезд22
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение