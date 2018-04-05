Источник: ХК «Автомобилист» согласовал контракт с тренером Мартемьяновым 

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов в мае возглавит екатеринбургский «Автомобилист».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
Отмечается, что Мартемьянов уже согласовал условия личного контракта с «Автомобилистом». Срок действия его текущего соглашения с «Амуром» истекает 30 апреля.
«Амур» под руководством Мартемьянова впервые с 2012 года вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее сообщалось, что Ковальчук подрался с защитником ЦСКА Пашниным в матче плей-офф КХЛ.