Источник: ХК «Автомобилист» согласовал контракт с тренером Мартемьяновым

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Отмечается, что Мартемьянов уже согласовал условия личного контракта с «Автомобилистом». Срок действия его текущего соглашения с «Амуром» истекает 30 апреля.

«Амур» под руководством Мартемьянова впервые с 2012 года вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее сообщалось, что Ковальчук подрался с защитником ЦСКА Пашниным в матче плей-офф КХЛ.