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«Северсталь» продлила контракт с Васильевым
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«Северсталь» продлила контракт с Васильевым 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Защитник "Северстали" Валерий Васильев подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба череповчан. Контракт с 23-летним игроком рассчитан на два года.
Напомним, что Васильев в минувшем сезоне провел 43 матча, набрав 16 (7+9) очков при показателе полезности "-2".
Хоккейный клуб «Северсталь» продлил контракт с Валерием Васильевым Соглашение рассчитано на два года. В сезоне 2017/2018 Васильев сыграл 43 матча «регулярки», в которых набрал 16 (7+9) очков, при показателе полезности "-2". #хоккейважнее #хоккей #хксеверсталь #череповец pic.twitter.com/ZSWcWY3oqH
— HC Severstal (@severstalclub) 5 апреля 2018 г.
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