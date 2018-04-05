«Северсталь» продлила контракт с Васильевым

Защитник "Северстали" Валерий Васильев подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба череповчан. Контракт с 23-летним игроком рассчитан на два года.

Напомним, что Васильев в минувшем сезоне провел 43 матча, набрав 16 (7+9) очков при показателе полезности "-2".

Хоккейный клуб «Северсталь» продлил контракт с Валерием Васильевым Соглашение рассчитано на два года. В сезоне 2017/2018 Васильев сыграл 43 матча «регулярки», в которых набрал 16 (7+9) очков, при показателе полезности "-2". #хоккейважнее #хоккей #хксеверсталь #череповец pic.twitter.com/ZSWcWY3oqH

— HC Severstal (@severstalclub) 5 апреля 2018 г.