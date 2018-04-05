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Разин: у хоккеистов СКА больше развит дух победителей, они солиднее ЦСКА
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Разин: у хоккеистов СКА больше развит дух победителей, они солиднее ЦСКА 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Известный хоккейный тренер Андрей Разин прокомментировал победу ЦСКА над СКА в четвёртом матче финала Кубка Гагарина в Западной конференции (2:1, 2-2 в серии).
«Если честно, то не ожидал, что ЦСКА вернётся в серию. СКА смотрелся солиднее, наглее, увереннее. ЦСКА — настырная команда, но как-то не хватает солидности немножко. Наконец-то проявил себя Ничушкин, хочется видеть от него большего. От Любимова тоже жду побольше голов. Не попал в состав Плэтт, зато вышли Жарков и Шумаков. Жаль, что нет Шалунова, без него у москвичей видны проблемы в большинстве. В целом же ЦСКА — молодцы. Выиграли, это радует. Интрига сохраняется.
Команде Игоря Никитина не хватает уверенности в своих силах. Причём именно в играх со СКА. Я думаю, что это и есть основная проблема. Надо поверить в себя. У Питера вчера здорово сыграл Коскинен, много выручал. Не сказать, что СКА прямо на голову сильнее, такого нет. Повторюсь, у хоккеистов Олега Знарка больше развит дух победителей. ЦСКА, может, разгромить СКА один раз, чтобы поверить в себя?
Играют-то примерно одинаковые ребята. Просто посмотрите на солидность того же Дацюка, в действиях которого ничего лишнего. И взять некоторых хоккеистов ЦСКА, у которых много лишнего. ЦСКА отстаёт именно в солидности», — сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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